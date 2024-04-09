Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 9 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğudan, yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SİNOP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli oalcağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde bölgenin batısında zamanla doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.