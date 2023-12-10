Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Muğla, Antalya'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, ilk saatlerde Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale'nin güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Antalya'nın Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde batı kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Sinop, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesiminde batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile ilk saatlerde Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile ilk saatlerde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı