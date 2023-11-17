Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne hafta sonu için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile hafta sonu Marmara Bölgesi'nde fırtına beklendiği bildirildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarı yapıldı. Tahminlere göre hafta sonu tüm yurtta yağış etkili olacak hava sıcaklıkları hızla düşecek.

Marmara Bölgesi'ne hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Öte yandan Marmara Bölgesi'nde hafta sonu hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken bu gece saatlerinde sağanak bekleniyor.

Yarın tüm yurtta sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi’nde 16 derece dolaylarında, Ege Bölgesi’nde 18 derece dolaylarında, İç Anadolu Bölgesi’nde 15 derece dolaylarında, Akdeniz Bölgesi’nde ise 20 derecenin üzerinde seyredecek. Pazar günü ise hava sıcaklıkları tüm bölgelerde 6-7 derece düşüş yaşayacak.