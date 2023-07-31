Meteoroloji'den Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların tedbirli olması istendi.

Güncel 31.07.2023 16:22 Giriş: 31.07.2023 16:22

Güncelleme: 31.07.2023 16:27 Kaynak: DHA

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