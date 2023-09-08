Meteoroloji'den Rize ve Artvin için sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin açıklamasına göre, akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Yağışın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.