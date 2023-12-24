Meteoroloji'den sağanak, kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. 21 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Karadeniz ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt'te ise kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Kütahya, Hatay, Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz'de 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 yer yer 90 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70, yer yer 90 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Muş, Rize, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce.

BÖLGELERDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu kuzey kesimleri ile Kayseri çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70, yer yer 90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

URFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu