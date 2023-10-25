Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde, gece güneydoğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli
BURSA °C, 29°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde sisli
KOCAELİ °C, 27°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu
YOZGAT °C, 24°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTEP °C, 29°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
URFA °C, 29°C
Az bulutlu
Az bulutlu