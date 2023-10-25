Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde, gece güneydoğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli

BURSA °C, 29°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde sisli

KOCAELİ °C, 27°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu

YOZGAT °C, 24°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 29°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

URFA °C, 29°C

Az bulutlu

Az bulutlu