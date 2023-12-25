Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Erzincan, Ardahan ve Hakkari'den kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise Batı ve Orta Karadeniz'de 2 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve Orta Karadeniz'de 2° ila 8° artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m²), Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (20-30 cm. kar yüksekliği) şeklinde görülmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 9°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 5°C

Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; sabah saatlerinde bölgenin güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, kuzey ilçeleri kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri kar yağışlı

ANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

URFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu