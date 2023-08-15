Meteoroloji'den 'sıcaklık' ve 'sağanak' uyarısı
Meteoroloji 15 Ağustos 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeydoğu, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası kıyıları kısa süreli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kısa süreli sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 37°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık