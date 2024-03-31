Meteoroloji'den toz taşınımı ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Mart hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulunan Meteoroloji, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

URFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu