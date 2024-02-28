Meteoroloji İstanbul dahil 4 kenti uyardı: Pus ve sis görülecek

Meteoroloji verilerine göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklığı genellikle mevsim normallerinde olacak. Sıcaklığın, Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya dahil birçok ilde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.