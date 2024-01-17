Meteoroloji Kuzey Ege'yi uyardı: Denizde fırtına bekleniyor
Meteoroloji, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Fırtınanın cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Kuzey Ege'de denizde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.
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