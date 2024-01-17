Meteoroloji Kuzey Ege'yi uyardı: Denizde fırtına bekleniyor

Meteoroloji, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Fırtınanın cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de denizde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.