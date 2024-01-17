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Meteoroloji Kuzey Ege'yi uyardı: Denizde fırtına bekleniyor

Meteoroloji, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Fırtınanın cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güncel
  • 17.01.2024 13:51
  • Giriş: 17.01.2024 13:51
  • Güncelleme: 17.01.2024 13:56
Kaynak: AA
Meteoroloji Kuzey Ege'yi uyardı: Denizde fırtına bekleniyor
Fotoğraf: AA

Kuzey Ege'de denizde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

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