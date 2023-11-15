Meteoroloji saat verdi: İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinde görülen yağışlı hava etkisini sürdürecek. İstanbul dahil çok sayıda kentte sağanak beklenirken Marmara'nın batı kesimlerinde rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İstanbul, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Elazığ, Dersim, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da yağışların akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.