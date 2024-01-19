Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, 22 Ocak Pazartesi İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) dün sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmesine göre İstanbul için uzun süredir beklenen kar yağışı pazartesi günü gelecek.

Öte yandan MGM sağanak yağış uyarısı da yaptı. Sıcaklıklar bir süre daha mevsim normallerinin üzerinde seyretse de İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin iç kesimleri için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

MGM'nin paylaşımında 19-25 Ocak haftası için "Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilen derece de azalacağı ve mevsim normalleri civarına, yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor" tespiti yapıldı.