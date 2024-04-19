Meteoroloji uyardı: 3 bölgede kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, Batı Akdeniz, Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Marmara ve Ege'de bu gece, Batı Akdeniz'de yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de, yarın Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu bölgelerdeki sağanağın ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.