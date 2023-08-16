Meteoroloji uyardı: Sıcaklık bazı bölgelerde 11 derece birden artacak

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığı Marmara ve Kıyı Ege dışında mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredecek. Bazı kesimlerde ise aralıklı olarak sağanak görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklar Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında seyredecek, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde olacak.

Verilere göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kırklareli ve Artvin'in kıyı, Kütahya'nın kuzeybatı kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı kesimlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

• EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

• İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

• KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

•SAKARYA °C, 32°C

A z bulutlu ve açık

•AFYONKARAHİSAR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

• DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

• İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

• MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

• ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

• ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

• HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

• MERSİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

• ANKARA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

• ÇANKIRI °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

• ESKİŞEHİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

• DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

• GAZİANTEP °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

• SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

• ŞANLIURFA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık