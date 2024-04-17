Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Yurt genelinde yağışlar bekleniyor

MGM Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, 5 günlük hava durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özdemirci, perşembe gününden itibaren yurt genelinde yağışlar görüleceğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, ülke genelinde 5 günlük hava tahminini paylaştı.

"Perşembe günü için özellikle yurdumuzun kuzeyi ve batı kesimlerinde aralıklı yağışlar göreceğiz" diyen Özdemirci, "Marmara Bölgesi, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Perşembe günü için özellikle Edirne ve Kırklareli ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Cuma günü de benzer bir şekilde yurdun kuzeybatısında yağışlar görüleceğini belirten Özdemirci, şöyle devam etti: "Marmara Bölgesi, kıyı Ege, Antalya çevrelerinde, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerin özellikle Hatay çevrelerinde, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda aralıklı sağanak yağışları göreceğiz. Hafta sonunda da cumartesi günü için özellikle ülkemizin iç ve batı kesimlerinde sağanak yağışlar göreceğiz. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Orta Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yağış beklentimiz var. Özellikle Batı bölgemizdeki yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'de yağışların yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şekilde olmasını bekliyoruz."

"VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ OLSUN"

Perşembe günü için özellikle Trakya'da görülecek kuvvetli yağışlara karşı uyarı yapan Özdemirci, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü için de ülkemizin batısında, Marmara Bölgesi'nin genelinde, Ege Bölgesi genelinde, Batı Akdeniz'de, yağışlar kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Sel su baskınına karşı ve trafikteki aksamalara karşı vatandaşlarımız dikkatli olsunlar.

Perşembe günü için de ülkemizin genelinde diyebiliriz, güney ve güneybatılı yönden kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Vatandaşlarımız kuvvetli rüzgarı karşısında dikkatli olsunlar. Cumartesi günü için de özellikle yurdumuzun iç ve batı kesimlerindeki yağışlarla birlikte yine güneyli rüzgarlar kuvvetli olarak esecek. Önümüzdeki günler itibarıyla Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda özellikle yüksek kesimlerde çığ tehlikesi devam ediyor.

"HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE"

Şu anda hava sıcaklığından mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ülke genelinde. Hafta sonuna doğru da ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında hava sıcaklıkları göreceğiz.

Üç gün boyunca İstanbul'da yağış beklentimiz var. Perşembe günü için gök gürültülü sağanak yağış var. 16-22 derece sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü için 14-21 derece yine sağanak yağışlı. Özellikle cumartesi günü vatandaşlarımız İstanbul'da yaşayan dinleyenlerimiz dikkatli olsunlar. İl genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer kuvvetli olacak. 14-20 derece sattık bekliyoruz. Önümüzdeki üç gün boyunca İzmir'de de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Perşembe günü için 17-26 derece sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü için 15-24 derece. Cumartesi günü için 14-21 derece sıcaklık beklentimiz var.

Özellikle cumartesi günü İzmir'de de yağışlar kuvvetli olacak. Ankara'da perşembe günü için ve cuma günü için yağış beklentimiz yok. Genellikle parçalı bulutlu bir hava olacak. Perşembe günü için 14-26 derece sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü için 12-24 derece. Cumartesi günü için de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 13-20 derece bekliyoruz. Ankara'da da cumartesi günü için kuvvetli rüzgar var."