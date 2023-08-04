Meteoroloji uzmanından 'nem' uyarısı: En berbat iki geceye hazır olun

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, cuma ve cumartesi geceleri için yüksek nem uyarısı yaptı. Ökten, "Gökyüzünü geceleyin nem bulutları kaplayacak. Ter su içinde kalacağız" ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan Eyyam ı Bahur sıcakları bunaltmaya devam ederken, termometreler yükselmeye devam ediyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, "En berbat iki geceye hazır olun" dedi.

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisini yaşarken, bazı şehirlerde sıcaklıktan dolayı asfaltlarda et ve yumurta pişiren vatandaşlar oldu.

Birçok insan sonbaharı beklerken, uzmanlardan gelen "sıcaklık daha da artacak" yorumu daha da terletiyor.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "En berbat 2 geceye hazır olun. Yarın (Cuma) gecesi ve Cumartesi gecesi senenin ve uzun senelerin en nemli iki gecesini geçireceğiz. Nem seviyesi korkunç boyutta. Gökyüzünü geceleyin nem bulutları kaplayacak. Ter su içinde kalacağız…" ifadelerini kullandı.