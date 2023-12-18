Meteoroloji verileri: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Artvin'de yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Az bulutlu
KONYA °C, 6°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 4°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 11°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin (Hopa, Borçka ve Şavşat ilçeleri) hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Hopa, Borçka ve Şavşat ilçeleri hafif yağmurlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu
ANTEP °C, 12°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 8°C
Az bulutlu
URFA °C, 13°C
Az bulutlu