Meteoroloji verileri: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MANİSA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu,

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu,

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu,

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Az bulutlu

VAN °C, 7°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu ve açık