Meteoroloji verileri: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt gnelinde hava sıcakları yatay seyirde devam edecek.

Ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin’in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Az bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 18

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 16

Erzurum: Parçalı bulutlu 6

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11