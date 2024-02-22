Meteoroloji verileri: Hafta sonu sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının devam edeceğini bildirdi. 5 günlük hava tahmini raporunu yayımlayan MGM, sıcaklığın cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı.

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve ülkenin genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağını tahmininde bulunuldu.

DOĞU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ

MGM, aynı zamanda Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.