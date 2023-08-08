Meteoroloji verileri: İstanbul'a sağanak geliyor
Meteoroloji, 8 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul'da günlerdir etkili olan nem ve sıcak hava yerini yağışlara bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Yalova çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Bursa’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkem genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık