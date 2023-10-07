Meteoroloji verileri: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin’in ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kıyılarında sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin’in ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası'nın ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakasının kuzey kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerin de Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerin de kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu