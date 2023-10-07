Meteoroloji verileri: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin’in ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kıyılarında sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin’in ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası'nın ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakasının kuzey kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerin de Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerin de kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu