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Meteoroloji verileri: Marmara'da sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji verilerine göre, Marmara'da sıcaklıklar bu hafta mevsim normalleri ve altına düşecek.

Güncel
  • 07.08.2023 17:17
  • Giriş: 07.08.2023 17:17
  • Güncelleme: 07.08.2023 17:20
Kaynak: DHA
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Meteoroloji verileri: Marmara'da sıcaklıklar düşecek
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için hava sıcaklıklarının, bu hafta başından itibaren azalacağını bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugünden itibaren 14 Ağustos'a kadar hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği kaydedildi.

Sıcaklıkların, İstanbul'da 28-30, Edirne'de 31-32, Kırklareli'de 27-31, Tekirdağ'da 27-30, Kocaeli'de 30-33, Sakarya’da 29-32, Yalova’da 26-30 derece civarında seyredeceği belirtildi. 

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