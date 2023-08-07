Meteoroloji verileri: Marmara'da sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji verilerine göre, Marmara'da sıcaklıklar bu hafta mevsim normalleri ve altına düşecek.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için hava sıcaklıklarının, bu hafta başından itibaren azalacağını bildirdi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugünden itibaren 14 Ağustos'a kadar hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği kaydedildi.
Sıcaklıkların, İstanbul'da 28-30, Edirne'de 31-32, Kırklareli'de 27-31, Tekirdağ'da 27-30, Kocaeli'de 30-33, Sakarya’da 29-32, Yalova’da 26-30 derece civarında seyredeceği belirtildi.