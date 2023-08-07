Meteoroloji verileri: Marmara'da sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji verilerine göre, Marmara'da sıcaklıklar bu hafta mevsim normalleri ve altına düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için hava sıcaklıklarının, bu hafta başından itibaren azalacağını bildirdi.



MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugünden itibaren 14 Ağustos'a kadar hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği kaydedildi.

Sıcaklıkların, İstanbul'da 28-30, Edirne'de 31-32, Kırklareli'de 27-31, Tekirdağ'da 27-30, Kocaeli'de 30-33, Sakarya’da 29-32, Yalova’da 26-30 derece civarında seyredeceği belirtildi.