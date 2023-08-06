Metin Akpınar, en beğendiği kadın ve erkek oyuncuları açıkladı

Sanat dünyasının usta ismi Metin Akpınar, katıldığı YouTube programında en beğendiği erkek oyuncunun Halit Ergenç, kadın oyuncunun ise Burcu Biricik olduğunu söyledi.

Tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Metin Akpınar, YouTube’da KAFA TV’de yayımlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu ‘Uzun Lafın Kısası’ programına konuk oldu. Akpınar, kendilerinden sonra gelen ve yeni jenerasyondaki beğendiği oyunculardan bahsetti.

Münir Özkul'un "İyi aktör kedi yavrusu gibidir, gözü kapalıyken doğru yolu bulur" sözünü hatırlatan Akpınar, en beğendiği aktörün Halit Ergenç olduğunu söyledi. Akpınar, Ergenç için şunları söyledi:

"Halit (Ergenç) mesela çok iyi oyuncu. Hem iyi yetişti hem doğru yetişti. Şarkı da söyleyebiliyor. Çok zor rollere de girip oynayabiliyor. ‘Sultan Süleyman’ (Muhteşem Yüzyıl) çok kolay altından kalkılabilecek karakter değildi."

Akpınar, en beğendiği kadın oyuncu olarak ise Burcu Biricik'i işaret etti: "Çok kumaşı olan bir oyuncu. Her role girebiliyor ve hepsinden de sağlam çıkıyor. Benim için en iyi oyunculardan biri."