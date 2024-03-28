Metin Altıok’un ismi Konak’ta yaşayacak

BİRGÜN EGE

İzmirli şair Metin Altıok’un ismi, Konak Metro İstasyonu’nda Metin Altıok Anı Duvarı’nda yaşayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ölümünün 30. yıldönümünde İzmirli şair Metin Altıok'u düzenlediği programla anacak.

İzmirliler, şair Altıok'u anmak için 29 Mart Cuma günü saat 15.00’de Konak Metro İstasyonu'nda Metin Altıok Anı Duvarı'nın açılış töreninde bir araya gelecek.

Programda Hidayet Karakuş, Hüseyin Yurttaş, Tuğrul Keskin, Hıdır Işık, Semih Çelenk ve Duygu Kankaytsın şiir okuyacak. Haluk Çetin de müzikleriyle eşlik edecek.