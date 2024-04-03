Metin Cihan, bir kamu kuruluşunun daha İsrail ile ticaretini belgeledi

Gazeteci Metin Cihan, TVF bünyesindeki Eti Maden'in, İsrail ordusuna da hizmet veren bir şirkete toplam 21 tonluk bor madeni gönderdiğini ortaya çıkardı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e tepki gösteren sözlerine rağmen Türkiye'den İsrail'e gemilerle çok sayıda sevkiyat yapıldığını ve İsrail ile ticaretin devam ettiğini ortaya çıkaran gazeteci Metin Cihan, bu defa da Türkiye Varlık Fonu (TVF) şirketi Eti Maden'in İsrail ile olan ticari ilişkisini belgeledi.

Gazeteci Cihan, TVF bünyesindeki Eti Maden'in, İsrail ordusuna da hizmet veren Fertilizers & Chemicals Ltd. şirketine toplam 21 tonluk bor madeni gönderdiğini ortaya çıkardı.

Cihan'ın paylaştığı belgeye göre yükleme 23 Mart 2024'te Gemlik Limanından yapıldı. Gemi 29 Mart 2024'te İsrail'in Aşdod limanına daha sonra da 1 Nisan'da Hayfa limanına vardı ve teslimat tamamlandı.

Cihan, "Katliam tedarikçiliğine ve Filistin'e dua İsrail'e gemi ikiyüzlülüğüne artık bir son verilmesi dileğiyle" dedi.

Gazze'de katliam devam ederken devletimizin İsrail ile doğrudan ticaretinin belgesidir. Belgenin ne anlattığına tek tek bakalım. Hepsini kolaylıkla teyit edebilirsiniz.



Gönderici kim?

Eti Maden. %100 kamu kuruluşu. Türkiye Varlık Fonu (TVF) şirketi. TVF'nin başında Erdoğan var.… pic.twitter.com/OM2QPQeiSu — metin cihan (@metcihan) April 3, 2024

Gazeteci Metin Cihan, 7 Ekim'den beri Türkiye'de faaliyet yürüten ve aralarında kamu şirketlerinin de bulunduğu çok sayıda firmanın İsrail ile ticarete devam ettiğini ortaya çıkarmıştı.

Metin Cihan, İsrail'de sevkiyat yapan geminin "Halit Yıldırım" isimli gemi olduğunu ve bu geminin nikah şahitliğini Erdoğan'nın yaptığı Mert Çetinkaya'ya ait Manta Denizcilik şirketine ait olduğunu belirtmiş, Çetinkaya ile Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın ortak şirketleri MB Denizcilik'in ise Manta Denizcilik ile aynı adrese kayıtlı olduklarını ortaya çıkarmıştı.