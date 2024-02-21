Metin-Kemal Kahraman'ın Bingöl konseri, emniyet tarafından iptal edildi

Metin-Kemal Kahraman Kardeşler'in bugün Bingöl'de verecekleri konser, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünce iptal edildi.

Metin-Kemal Kahraman Kardeşler, bugün Bingöl'de verecekleri konserin Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Sanatçılar, "X" sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada, Bugün yapılması planlanan Bingöl konseri, il emniyet müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir. Tüm dinleyicilerimizden özür dileriz" ifadelerine yer verdi.

Metin-Kemal Kahraman Kardeşler, 10 Şubat'ta Şişli'de gerçekleştirdikleri konserin ardından, Bingöl, Van, Diyarbakır, Dersim ve Elazığ'ı da içine alan bir Doğu turnesine çıkmıştı.

Metin-Kemal Kahraman'ın şubat ayı konser takvimi şöyle:

• 22 Şubat, Van

• 23 Şubat, Diyarbakır

• 24 Şubat, Dersim

• 25 Şubat, Elazığ

• 28 Şubat, Ankara (Fikrim Bar)



