Metin Uca araba kullanırken bilincini kaybetti: "1 hafta tedavi olacağım"

Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, araba kullanırken bilincini kaybettiğini ve ağaca çarparak durabildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uca, ilk yapılan tetkiklerde iki şah damarının tıkalı olduğunun tespit edildiğini ve bir hafta boyunca tedavi olacağını belirtti.

Uca'nın paylaşımı şöyle:

Sevgili dostlarımız Bursa’da bir etkinlik için menajerim sevgili @kubrakb ile çıktığımız yolda Dilovası oksijen çıkışında kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim. Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum…