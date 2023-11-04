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Metin Uca araba kullanırken bilincini kaybetti: "1 hafta tedavi olacağım"

Metin Uca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Araç kullanırken bilinç kaybı yaşadığını belirten Uca, "Ağaca vurarak durabildim" dedi.

Güncel
  • 04.11.2023 09:22
  • Giriş: 04.11.2023 09:22
  • Güncelleme: 04.11.2023 09:40
Kaynak: Haber Merkezi
Metin Uca araba kullanırken bilincini kaybetti: "1 hafta tedavi olacağım"

Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, araba kullanırken bilincini kaybettiğini ve ağaca çarparak durabildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uca, ilk yapılan tetkiklerde iki şah damarının tıkalı olduğunun tespit edildiğini ve bir hafta boyunca tedavi olacağını belirtti.

Uca'nın paylaşımı şöyle:

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