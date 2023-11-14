Metin Uca'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Bilinci kaybolduğu için trafik kazası geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören Metin Uca, hızla iyileştiğini belirterek, "En kısa zamanda beraber olacağız" ifadelerini kullandı.

Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uca, hızla iyileştiğini ifade etti.

"En kısa zamanda beraber olacağız" diyen Uca, "Doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız. Güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Sonsuz sevgimle" ifadelerini kullandı.

Merhaba…

Hızla iyileşiyorum.

Bu tabii eski bir fotoğraf.

En kısa zamanda beraber olacağız, doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız.

Güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler.

Sonsuz sevgimle❤️ pic.twitter.com/AYbkYarHSS — Metin Uca (@MetinUca) November 13, 2023

NE OLMUŞTU?

Metin Uca, geçtiğimiz hafta otomobilinde seyir halindeyken bilinci kaybolduğu için trafik kazası geçirmişti.

Kaza geçirdiği sırada Uca'nın yanında da olan menajeri Kübra Kalem Baykara, Uca'nın dün akşam acil ameliyata alındığını ve başarılı geçtiğini belirtmişti.

Uca, tedavi kapsamında yoğun bakıma alınmıştı.