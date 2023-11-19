Metin Uca'nın cenazesinde provokasyon: Yurttaşlar tepki gösterdi!

Sunucu ve yazar Metin Uca için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında iki kişi provokasyonda bulundu; yurttaşlar tepki gösterince alandan ayrıldı.

Güncel 19.11.2023 13:20 Giriş: 19.11.2023 13:20

Güncelleme: 19.11.2023 13:52 Kaynak: Haber Merkezi

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İstanbul'da yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden sunucu ve yazar Metin Uca son yolculuğuna uğurlanacak. Metin Uca'nın naaşı, Ankara Kocatepe Camii’ne getirildi. Uca’nın naaşı, burada kılınacak cenaze namazının ardından Kocatepe Mezarlığı’na defnedilecek. Uca'nın cenaze töreni sırasında iki kişi, provokasyonda bulundu. Yurttaşlar, "Utanmazlar, terbiyesizler, olay çıkarıyorlar" diyerek tepki gösterdi. Gericiler, yurttaşların tepkisinin ardından alandan uzaklaştı.