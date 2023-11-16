Metin Uca'nın sağlık durumu hakkında açıklama: Taburcu edilmesi beklenirken ameliyata alındı

Metin Uca'nın, 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken ameliyata alındığı açıklandı. Menajeri Kübra Kalem Baykara, Uca'nın tedbir amaçlı entübe edildiğini duyurdu.

Metin Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara, Uca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Metin Uca'nın 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir şekilde ameliyata alındığını belirten Baykara, 72 saatin atlatılmasının ardından tedavinin kaldığı yerden devam etmesini beklediklerini söyledi.

Uca'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Sevgili dostlarımız, sevenlerimiz Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim. 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz. Kıymetli doktorlarının, hastane yönetiminin yoğun ve özverili çabalarıyla, sizlerin güzel dilekleriyle hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Kalbimiz onunla. Onun yaşam felsefesi; 'umudu kaybetmemek' Umudu kaybetmeyeceğiz."