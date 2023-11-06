Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Acil ameliyata alındı

Geçtiğimiz hafta trafikteyken bilinci kaybolduğu için kaza geçiren Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili son duruma ilişkin bilgi verildi. Menajeri Kübra Kalem Baykara tarafından yapılan açıklamada, dün akşam acil ameliyata alınan Uca'nın operasyonunun iyi geçtiği kritik 24 saatin beklendiği duyuruldu.

Geçtiğimiz hafta otomobilinde seyir halindeyken bilinci kaybolduğu için trafik kazası geçiren televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Kaza geçirdiği sırada Uca'nın yanında da olan menajeri Kübra Kalem Baykara, Uca'nın dün akşam acil ameliyata alındığını ve başarılı geçtiğini belirtti. Baykara, kritik 24 saati atlatmayı beklediklerini bildirdi.

Metin Uca'nın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"Dostlarımıza ve sevenlerimize son durum açıklaması: 3 Kasım saat 15.15'te geçirdiğimiz trafik kazasına sebebiyet veren şah damar tıkanıklığı ve pıhtı nedeniyle dün aksam canım Metin Uca'yı acil operasyona aldılar. 2 saat süren zorlu ve riskli operasyon başarılı geçti. Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz. Canım Metinimiz seni çok seviyoruz.

Benim dışımda verilen bilgilere itimat etmeyiniz. Gerekli açıklamayı gelişmeler oldukça bu hesaptan yapacağım."