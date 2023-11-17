Metin Uca’nın vasiyeti gündem oldu: Burası özgür bir ülke olsa…

Yazar ve sunucu Metin Uca’nın yaşamını yitirmesinin ardından geçen yıl katıldığı programda açıkladığı vasiyeti yeniden gündem oldu.

Geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakıma kaldırılan, İki haftalık çabaya rağmen dün hayatını kaybeden yazar ve sunucu Metin Uca’nın son röportajında açıkladığı vasiyeti yeniden gündem oldu. Röportajında güzel bir şekilde öleceğini düşündüğünü söyleyen Uca, vasiyetini açıklayarak "Yakılarak ölüp küllerimin de İstanbul Boğazı'ndan serpilmesini isterdim" demişti.

Uca, geçtiğimiz sene şubat ayında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haber Bahane programına konuk olmuştu.

Spikerin "Yalnızlık korkun var mı?" sorusu üzerine konuşan Metin Uca, "60 yaşındayım ve yalnızım. Aman bana bir şey olursa diye bir kadınla birlikte olma taraftarı değilim. Bu o kadına haksızlık olur. Kendi adıma yetmeye çalışıyorum. Ölümden de korkmuyorum. Güzel öleceğimi düşünüyorum" demişti.

Vasiyetinden bahseden Metin Uca, "Burası özgür bir ülke olsa yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul boğazından serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.