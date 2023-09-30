Metin ve Kemal Kahraman kardeşler İstanbul’da

Kültür Sanat Servisi

Metin ve Kemal Kahraman kardeşler yurt içi ve yurt dışında bir dizi konser verecek. Kahraman kardeşler ilk olarak bugün İstanbul’da sahne alacak. Mall of İstanbul MOİ Sahnedeki konser saat 20.00’de. Kahraman kardeşler İstanbul’dan sonra 1 Ekim’de Hamburg, 11 Ekim’de Diyarbakır, 12 Ekim’de Mardin, 13 Ekim’de Batman, 20 Ekim’de Antalya, 21 Ekim’de Stutgart, 22 Ekim’de Manheim, 25 Ekim’de Ankara 28 Ekim’de Avusturya, 11 Kasım’da İsviçre, 19 Kasım’da Hamburg ve 22 Kasım’da İstanbul’da konserler verecek.

Metin ve Kemal Kahraman kardeşler, 1993’te yayımladıkları “Deniz Koydum Adını” isimli ilk albümlerinden itibaren hem özgün besteleri hem de Dersim kültür bölgesine ait geleneksel eserleri dinleyicilerle buluşuyor. Uzun yıllardır özgün bestelerden bir albüm yayımlamayan Metin ve Kemal Kahraman, biriken besteleri ve derlemelerini pandemi sürecinde kaydetti. Sanatçılar, 4 albüm olarak tasarladıkları çalışmaları sırasıyla yayımlayacak: “Sümbülteber”, “Telden Tele”, “İbrahim Peygamber ve Çoban”, “Düğün Müzikleri ve Aşk Şarkıları”… Albümler dijital platformlarda yayımlanacak. Sümbülteber albümünden üç şarkı dinleyicisi ile buluşmuştu. Bunlar, Ömer Hayyam rubaisi “Ey Kör”, Zazaca “Sizin Kapıların Önünde” anlamına gelen “Veré Çeveré Sıma de” ve ardından Turgut Uyar’ın “Kırlardan Geliyorlar” şiiri.