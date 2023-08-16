Metro işçileri yüzde 75 zam istiyor

İstanbul'da Cengiz İnşaat'ın Halkalı Yeni Havalimanı Metro şantiyesinde çalışan işçiler, yüzde 34'ü bulmayan zam teklifine tepki göstererek yüzde 75 zam talebinde bulundu.

EMEK SERVİSİ

İstanbul’da Cengiz İnşaat'ın Halkalı Yeni Havalimanı Metro şantiyesinde aralarında İnşaat-Sen üyelerinin de bulunduğu inşaat işçilerinin, yüzde 34'ü bulmayan zam teklifine karşı başlattığı iş bırakma eylemi ikinci gününde de sürüyor.

İnşaat Sen tarafından yapılan açıklamada, eylemdeki işçilerin yüzde 75 zam istediğine dikkat çekilirken “Dün işçi temsilcileri şantiye yönetimiyle görüştü. Yönetimin tutumu ise işçileri işten atmayla, tutanakla, baskıyla tehdit etmek oldu” denildi.

Metro projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın üstlenicisi olan Cengiz-Kolin-Kalyon holdinglerinin ortaklığına ait olduğu hatırlatılan açıklamada, bu şirketlerin aldıkları tüm ve teşviklere rağmen işçilerin emeğini sömürdüğüne değinildi.

Artan enflasyonda işçilerin sefalete mahkûm edildiği belirtilen açıklamada, mücadelenin sonuna kadar süreceği aktarılırken şu taleplerde bulunuldu:

>> Tüm ücretlere yüzde 75 zam uygulansın.

>> Tünel kalıp biriminin geriye dönük pazar mesaileri derhal ödensin.

>> Haftada 7 gün 10 saati geçen ve bordrolara yansıtılmayan geriye dönük haftasonu mesaileri yasaya uygun biçimde derhal ödensin.