Metro İstanbul'dan Anadolu Ajansı'na yalanlama: Belgeleriyle açıkladılar

Metro İstanbul, Anadolu Ajansı'nın 'İstanbul Metrolarında Çalışmayan Yürüyen Merdiven ve Asansör Sorunu Sürüyor' başlıklı haberine belgelerle yanıt verdi.

Anadolu Ajansı’nın (AA) 24 Ağustos 2023 tarihli “İstanbul Metrolarında Çalışmayan Yürüyen Merdiven ve Asansör Sorunu Sürüyor” başlıklı haberi Metro İstanbul tarafından belgelerle yalanlandı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, konuyla ilgili paylaşılan bilgi ve belgeler şu şekilde:

"M1A Yalan Haber: 2 yürüyen merdiven, 2 asansör çalışmıyor.

İstanbul'un ilk hatlarından M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattı yaklaşık 27 kilometre. 18 duraklı güzergahta 61 yürüyen merdiven ile 45 asansör bulunuyor. Hattın ilk durağı Yenikapı. Buradan Marmaray, İstanbul Deniz Otobüsleri ve tramvaya aktarma yapmak mümkün. Her gün on binlerce kişinin aktarma yaptığı "hub" sayılabilecek Yenikapı'da 9 yürüyen merdivenden biri çalışmıyor. Yine 6 asansörden biri hizmet dışı.

Hattın metrobüs ile bağlantılı D-100 Karayolu üzerindeki Ataköy-Şirinevler durağındaki 5 yürüyen merdivenden İETT otobüslerinin bulunduğu taraftan metroya bağlanan 1 yürüyen merdiven de çalışmıyor. Niçin çalışmadığına yönelik bir bilginin paylaşılmadığı merdivenin giriş ve çıkışı ise paravan ile kapalı bulunuyor.

Hattın son durağı Atatürk Havalimanı'nda bulunan 3 asansörden ise biri çalışmıyor. Bozuk olan asansörün kapısı açık ve hiçbir uyarı da bulunmuyor.

Gerçek: M1A Yenikapı Havalimanı hattında 61 adet yürüyen merdiven/bant ve 45 adet asansör bulunmaktadır. Güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.

M1B Yalan Haber: 12 yürüyen merdiven çalışmıyor

M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında toplamda 13 durak bulunuyor. Hattın 10'uncu durağı olan Menderes istasyonunda 10 yürüyen merdivenden 2'si paravanla kullanıma kapatılmış. Paravanın üzerindeki yazıdan merdivenin arızalı olduğu anlaşılıyor ancak 10 Mart 2023 tarihinde hizmet vermeye başlayacağı belirtilen merdiven bu tarihin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala kullanıma kapalı.

Bağcılar Meydan durağında 20 yürüyen merdivenden 4'ünün paravanla kapatıldığı ve iki personelin bakım çalışması yaptığı görüldü. 6 yürüyen merdiven ise herhangi bir paravan veya bilgilendirme olmaksızın güvenlik şeridiyle kapatılmış durumda.

Gerçek: M1B hattında 70 adet yürüyen merdiven/bant ve 29 adet asansör bulunmaktadır. Bu ekipmanlardan 8 adet yürüyen merdiven ve 1 adet asansör ilgili bölümlerden yolcu alınmaması nedeniyle çalıştırılmamaktadır. Güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.

M2 Yalan Haber: 7 yürüyen merdiven çalışmıyor

Hacıosman-Yenikapı M2 hattında 16 istasyon bulunuyor. Şişli-Mecidiyeköy durağında Şişli Cami yönüne çıkan yürüyen merdiven ile aynı durağın Fulya çıkışındaki merdiven çalışmıyor. Taksim istasyonunda ise Meydan'a çıkış ve iniş yönündeki yürüyen merdivenlerin hizmet vermemesi yolculukları daha da yorucu hale getiriyor. Merdiven önünde arızaya ilişkin paylaşılan bilgiye göre bu "çile"nin 30 Ağustos'a kadar devam edeceği anlaşılıyor.

Yine aynı durakta ve hattın Yenikapı istasyonunda da birer yürüyen merdivenin çalışmadığı, etrafı çevrilerek kapatılmadığı için de merdivenlerden vatandaşların yürüyerek indiği görüldü.

4. Levent durağında Çeliktepe yönündeki yürüyen merdivenin "AVM yönetimi tarafından kapatıldığı" gerekçesi ile çalışmadığı, valiz ve eşya taşıyanların merdivenleri çıkarken zorlandığı gözlendi.

Gerçek: M2 Metro Hattında toplam 384 adet yürüyen merdiven ve 84 adet asansör bulunmaktadır. Güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.

M3 Yalan Haber: 1 yürüyen merdiven servis dışı

M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattında toplam 13 durak bulunuyor. Hattın 12'nci durağı Toplu Konutlar'da 6 yürüyen merdivenden biri arızalı. Merdivenin giriş ve çıkışında "Servis dışı kalacaktır" ibaresi yer alırken, bu durumun ne kadar süreceğine dair herhangi bir tarih bulunmuyor.

Gerçek: M3 Metro Hattında toplam 228 adet yürüyen merdiven ve 45 adet asansör bulunmaktadır. An itibariyle arızamız bulunmamaktadır. Güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.

M4 Yalan Haber: Maltepe'de yürüyen bant yıl sonuna kadar bakımda

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy istasyonuna iniş merdivenlerinden birinin ise 18 Ağustos'a kadar arızalı olduğu duyuruldu.

Bostancı durağında metroya inen yürüyen merdivenlerin hangi gerekçe ile kapatıldığı belirtilmez iken Maltepe durağındaki yürüyen bandın bakım çalışması nedeniyle 20 Aralık'a kadar servis dışı olacağı bildiriliyor.

Huzurevi ve Hastane-Adliye durağında yukarı çıkan yürüyen merdivenler yine aynı şekilde çalışmazken herhangi bir bilgilendirme de bulunmuyor.

Gerçek: M4 hattında 405 adet yürüyen merdiven/bant ve 117 adet asansör bulunmaktadır. Haberde belirtilen Huzurevi ve Hastane/Adliye istasyonlarında toplam 3 adet yürüyen merdiven ihtiyaç fazlası durumunda servis dışındadır. Güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.

M5 Yalan Haber: 10 yürüyen merdiven çalışmıyor

Üsküdar Meydanı'ndan başlayıp Ümraniye'den geçerek Çekmeköy Meydanı'nda son bulan 20 kilometrelik hat üzerinde 16 istasyon bulunuyor. Çarşı İstasyonu'nda 1, Bulgurlu'da 2, Altunizade ve Dudullu istasyonlarında ise 3'er merdivenin çalışmadığı görüldü. Bazılarının arıza veya bakım için önüne bariyer konularak hizmet dışı olduğu belirtilirken birçoğunun ise neden çalışmadığına ilişkin bir açıklama yer almıyor.

Bulgurlu İstasyonu'ndaki arızalı merdivenlerden birinin yaklaşık 3 haftadır servis dışı olduğu anlaşılırken onarım tarihi güncellenmediği için 28 Temmuz'da hizmete açılacağı duyuruluyor.

Çekmeköy durağında ise çalışmayan merdiven eşyalı yolcuların çok daha fazla yorulmasına neden oldu. Kapatılmadığı için onlarca basamağı yürüyen merdiven ile tırmanan bazı yolcular ise düşme tehlikesi geçirdi.

Gerçek: M5 Hattında toplam 200 adet yürüyen merdiven/bant ve 64 adet asansör bulunmaktadır. Haberde belirtilen Çarşı, Bulgurlu, Altunizade ve Dudullu istasyonlarında toplam 10 adet yürüyen merdiven ihtiyaç fazlası durumunda servis dışındadır. Güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.

M7 Yalan Haber: 19 yürüyen merdiven, bir asansör çalışmıyor

20 kilometre uzunluğa sahip M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda 17 durak bulunuyor. Metrobüs, metro ve 2 tramvay hattına entegre hattın iki istasyonu viyadük üstünde yer alıyor.

Hattın ilk durağı olan Yıldız'da 4, Fulya, Yeşilpınar, Yenimahalle, Çağlayan'da 2'şer, Mahmutbey'de 1, Karadeniz Mahallesi ve Tekstilkent - Giyimkent duraklarında ise 3'er yürüyen merdivenin çalışmadığı görüldü. Ayrıca Mecidiyeköy'de 1 asansör çalışmıyor. Yürüyen merdivenlerin bazısı paravan ile kapalı. Ancak bunların tasarruf için mi, arızalı olduğundan mı yoksa bakım nedeni ile mi hizmet dışı kaldığına ilişkin bilgi paylaşılmıyor. Bazılarında paravan bile bulunmuyor.

Gerçek: M7 Yıldız Mahmutbey Metro Hattında toplam 260 adet yürüyen merdiven ve 121 adet asansör bulunmaktadır. Bu ekipmanlardan 22 adet yürüyen merdiven ilgili bölümlerden yolcu alınmaması nedeniyle çalıştırılmamaktadır. An itibariyle arızalı ekipman bulunmamaktadır.

M9 Yalan Haber: 4 merdiven çalışmıyor.

M3 işletmesi içerisinde mekik işletme olarak hizmet veren M9 metro hattında, Bahariye ile Olimpiyat istasyonları arasında 5 durak bulunuyor. Ziya Gökalp Mahallesi durağı turnike-cadde arasında 1 yürüyen merdiven ve Masko durağında peron-turnike arasındaki yine 1 asansörün hizmet dışı olduğu ancak ekiplerin çalıştığı görüldü.

Diğer yandan Ziya Gökalp Mahallesi durağında perondan turnikeye bir çıkışın kapatıldığı ve oradaki 3 yürüyen merdivenin ise iç kısımlarını açıkta bırakan bir branda ile kapatıldığı gözlendi.

Gerçek: M9 Metro Hattında toplam 34 adet yürüyen merdiven ve 8 adet asansör bulunmaktadır. An itibariyle arızamız bulunmamaktadır. Haberde belirtilen Ziya Gökalp istasyonunda 8 adet yürüyen merdiven ihtiyaç fazlası durumunda servis dışındadır. Güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.