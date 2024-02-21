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Metro İstanbul duyurdu: Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle yapılamayan seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Güncel
  • 21.02.2024 06:43
  • Giriş: 21.02.2024 06:43
  • Güncelleme: 21.02.2024 08:31
Metro İstanbul duyurdu: Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü
Fotoğraf: A.Savin, WikiCommons

Metro İstanbul, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

Teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler için sosyal medya hesabından yeni bir duyuru yayınlayan Metro İstanbul, “F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır” ifadesini kullandı.

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