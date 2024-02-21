Metro İstanbul duyurdu: Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle yapılamayan seferlerin normale döndüğünü duyurdu.
Metro İstanbul, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda seferlerin normale döndüğünü bildirdi.
Teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler için sosyal medya hesabından yeni bir duyuru yayınlayan Metro İstanbul, “F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır” ifadesini kullandı.
#MetroDuyuru #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) February 21, 2024
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır. https://t.co/4F1IvrvIBe