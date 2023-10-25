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Metro İstanbul duyurdu: Tramvay hattında ray düzenleme çalışmaları yapılacak

Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ray yenileme çalışmaları yapılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, seferlere düzenleme de duyuruldu.

Güncel
  • 25.10.2023 08:57
  • Giriş: 25.10.2023 08:57
  • Güncelleme: 25.10.2023 09:00
Metro İstanbul duyurdu: Tramvay hattında ray düzenleme çalışmaları yapılacak
Fotoğraf: DHA

Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ray yenileme çalışması yapılacağını açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ray yenileme çalışmaları nedeniyle, 24-27 ve 30-31 Ekim ile 1-2 Kasım'da seferlerin saat 23.00'ten sonra Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılacağı aktarıldı.

Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki ray yenileme çalışmaları kapsamında 24-27 ve 30-31 Ekim ile 1-2 Kasım'da seferlerin saat 23.00'ten sonra Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılacağını bildirdi. 

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