Metro İstanbul duyurdu: Tramvay hattında ray düzenleme çalışmaları yapılacak
Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ray yenileme çalışmaları yapılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, seferlere düzenleme de duyuruldu.
Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ray yenileme çalışması yapılacağını açıkladı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ray yenileme çalışmaları nedeniyle, 24-27 ve 30-31 Ekim ile 1-2 Kasım'da seferlerin saat 23.00'ten sonra Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılacağı aktarıldı.
Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki ray yenileme çalışmaları kapsamında 24-27 ve 30-31 Ekim ile 1-2 Kasım'da seferlerin saat 23.00'ten sonra Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılacağını bildirdi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 24, 2023
Değerli yolcularımız;
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda güvenli ve konforlu bir yolculuk hizmeti için ray yenileme çalışmalarına devam ediyoruz.
Çalışmalar kapsamında;
24,25,26,27,30,31 Ekim ve 1,2 Kasım tarihlerinde seferlerimiz saat 23.00 sonrası… https://t.co/HgdyC9JTWL