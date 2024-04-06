Metro makinistlerinden 16 şirkette 3 günlük grev

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İngiltere’de Tren Makinistleri Sendikası’nın (ASLEF) çağrısıyla metro makinistleri, maaşların iyileştirilmesi ve çalışma şartlarının düzeltilmesi talebiyle dünden itibaren 3 günlük grev başlattı. Grevlerin bugün ve pazartesi süreceği belirtilirken, 16 tren şirketinde ASLEF sendikası üyelerinin grevlerinin, farklı günlerde farklı tren işletmecilerini etkileyeceği kaydedildi. Grev sebebiyle ülkenin birçok noktasında ulaşımda büyük aksamalar yaşanacağı uyarısı yapıldı.

Sendika, üyelerinin son zamanlardaki yüksek enflasyonun etkisiyle başa çıkmaları için ücret artışları talep ediyor ve Nisan 2023’te sendika liderleri, çalışma uygulamalarında önemli reformlara bağlı olarak iki yıl içinde yüzde 8’lik bir artış teklifini reddetti. Tren şirketleri sendikayla pazarlık yapıyor ancak sektörün mali durumu Ulaştırma Bakanlığı (DfT) tarafından kontrol ediliyor.

ASLEF Genel Sekreteri Mick Whelan yaptığı açıklamada, “Pek çok üyenin maaşlarında 2019’dan bu yana tek kuruş artış olmadı, bu süre zarfında enflasyon ve yaşam maliyeti de yükseldi” dedi. Whelan “Hükümete masaya gelmesi için her fırsatı verdik ama artık bu anlaşmazlığı çözmek istemedikleri açık” ifadelerini kullandı.