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Metrobüste uyuşturucu hazırlayan 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da metrobüste uyuşturucu madde hazırladıkları videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güncel
  • 18.12.2023 13:00
  • Giriş: 18.12.2023 13:00
  • Güncelleme: 18.12.2023 13:06
Kaynak: DHA
Metrobüste uyuşturucu hazırlayan 3 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: DHA

İstanbul’da  metrobüste uyuşturucu madde hazırladıkları videoyu sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı. 

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İstanbul’da 3 kadın iddiaya göre, metrobüste yolculuk yaptıkları sırada uyuşturucu madde hazırladı.

Kadınlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 kişinin kimliklerini tespit etti.

Ceren A., Melike D. ve Yaren A. oldukları tespit edilen 3 kişi, kaldıkları adreslerde gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek" suçlarından adli işlem yapıldı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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