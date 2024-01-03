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Metrobüsün üstünde yolculuk yapan kişi yakalandı

İstanbul’da metrobüsün üstünde yolculuk yapan kişi yakalandı.

Güncel
  • 03.01.2024 17:32
  • Giriş: 03.01.2024 17:32
  • Güncelleme: 03.01.2024 17:37
Kaynak: İHA
Metrobüsün üstünde yolculuk yapan kişi yakalandı

Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi Şehit Mustafa Cambaz metrobüs durağında M3018 numaralı aracın üzerine çıkarak metrobüsle birlikte yolculuk yapmaya başladı.

Kameralar yardımıyla metrobüsün üstünde bir kişinin olduğu tespit edenler durumu ekiplere bildirdi. Güvenlik tarafından durdurulan metrobüsün üstü kontrol edildi. 

Metrobüsün üzerinden indirilerek güvenlik görevlisi tarafından güvenlik kulübesine götürülen şahıs daha sonra bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. 

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