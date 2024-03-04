MetroPOLL anketi: AKP'nin oylarında düşüş, CHP'de yükseliş var

MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, AKP'nin oy oranı 14 Mayıs'a göre düşüş gösterirken, CHP'de yükseliş kaydedildi. AKP, 33.1 puana gerilerken, CHP ise 31 puana yükseldi.

MetroPOLL Araştırma'nın şubat ayında gerçekleştirdiği "Türkiye'nin Nabzı" araştırmasının "Bu pazar seçim olsa" başlıklı anketinin sonuçları paylaşıldı.

Ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

"Kararsız, cevapsız ve protesto oyların" orantısal olarak dağıtılmasının ardıdan ilk sırada AKP yer aldı. AKP'nin puanı 33.1 oldu.

AKP'nin ardından CHP ikinci sırada yer aldı. CHP'nin puanı 31 olarak görüldü.

DEM Parti'nin 9.9 puana ulaştığı belirtilirken, MHP'nin puanı 6.5 oldu.

Ankette İYİ Parti'nin puanı 6.3, Zafer Partisi'nin 2.7, Türkiye İşçi Partisi'nin 1.9, Yeniden Refah Partisi'nin 4.6 puanda olduğu görüldü.

CHP'NİN OYLARINDA ARTIŞ

Ankette 14 Mayıs Milletvekili Seçimi'nin sonuçları da verildi. Buna göre 14 Mayıs'a göre AKP'nin oylarında düşüş gözlemlenirken, CHP'de artış kaydedildi.

14 Mayıs'ta 35.73 oy oranına ulaşan AKP, 33.1 puana geriledi. 14 Mayıs'ta 28.51 oy oranına ulaşan CHP ise 31 puana yükseldi.

Ankette göre HDP de oyunu yükseltirken İYİ Parti'de düşüş gözlemlendi.