MetroPOLL anketi: İmamoğlu, AKP'nin muhtemel 3 adayına fark atıyor

MetroPoll Araştırma'nın anketinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin potansiyel 3 adayının arasındaki yarışın sonucu paylaşıldı. Buna göre yerel seçimlerde İmamoğlu, muhtemel rakipleri Murat Kurum'a 15 puan, Ali Yerlikaya'ya 10 puan ve Selçuk Bayraktar'a 7 puan fark atıyor.

MetroPoll Araştırma, aralık ayı araştırmasında İstanbul seçimlerine odaklandı.

9-13 Aralık’ta İstanbul’un 39 ilçesinde 1500 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya veya eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yarışması halinde hangi adayın ne kadar oy alabileceği araştırıldı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığı ankete göre, İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki bir yarışta İmamoğlu rakibine yaklaşık 15 puan fark atıyor.

MURAT KURUM'A 15 PUAN FARK

Ankette "Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için adaylar aşağıdaki gibi olursa hangisine oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yanıtı şöyle oldu:

Ekrem İmamoğlu: 48.3

Murat Kurum: 33.9

Cevap Yok: 17.8

YERLİKAYA'YA 10 PUAN FARK

Araştırmada İmamoğlu ile Ali Yerlikaya arasındaki muhtemel yarış da soruldu.

Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı 46.5 olurken, Yerlikaya 37.1 puanda kaldı. 'Cevap Yok' diyenler ise 16.4 puan oldu.

BAYRAKTAR'A 7 PUAN FARK

Ankette katılımcılara son olarak Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar arasındaki olası yarış soruldu.

Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı 45.1 puan oldu. 'Cevap yok' diyenlerin puanı 16.8 olurken, Selçuk Bayraktar'a oy vereceğini kaydedenlerin oranı 38.1'de kaldı.