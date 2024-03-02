MetroPOLL'den İstanbul anketi: Fark 3 puan

MetroPOLL Araştırma, son yaptığı İstanbul anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 43,5 puan ile en yüksek oyu alan aday oldu.

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yarışı" anketinin sonuçları paylaşıldı.

21-22 Şubat arasında 39 ilçede 1664 kişi yapılan anketin hata payı +/- 2,40 puan olarak belirtildi.

Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, 43,5 puan ile en yüksek oyu alan aday oldu. AKP ve MHP'nin adayı Murat Kurum ise 40,2 puan aldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni yüzde 6,1; İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu ise yüzde 3,1; Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2,5; Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 2,3 oy aldı.

Araştırma sonuçlarına göre İYİ Parti seçmeninin neredeyse yarısı, DEM Parti seçmeninin ise yaklaşık 3'te biri Ekrem İmamoğlu'na oy verme eğiliminde.

AKP'lilerin yüzde 6'sı, MHP'lilerin ise yüzde 14'ü Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyi düşünüyor. Öte yandan kararsız ve protesto oylar ise DEM Parti dışındaki büyün partilerin seçmenlerinde yüzde 10'un üzerinde görünüyor.

İYİ Parti seçmeninin yüzde 20'si, CHP seçmeninin yüzde 15'i, AKP ve MHP seçmeninin ise yüzde 14'ü ya kararsız ya da oy vermeyi düşünmüyor.