MetroPOLL kurucusundan İmamoğlu için ‘2028’ tahmini

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçimlerde bir kez daha İBB Başkanı seçilmesi durumunda, 4 yıl sonra sandıktan Cumhurbaşkanı olarak çıkacağı tahmininde bulundu.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, CHP'nin İstanbul’da tekrar aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu'nun mart ayındaki yerel seçimlerde bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda yüksek ihtimalle 2028'de de Cumhurbaşkanı seçileceğini öngördü.

‘Turkey Recap’, iç politikadan seçimlere, ekonomiden dünya ve dış politikaya uzanan alanlarda 2024 yılına ilişkin öngörüleri için 21 uzman isimle konuştu. 21 uzmandan biri olan Sencar, yerel seçimlerde en önemli sonucun bir kez daha İstanbul'dan geleceğini, kimin kazandığının "siyaset sahnesini bir çeyrek yüzyıl etkili olacak şekilde belirleyeceğini düşündüğünü" söyledi.

"İmamoğlu kazanırsa 2028’de yapılacak başkanlık seçimini de çok büyük ihtimalle alır ve önümüzdeki 20 yılın başkanı ortaya çıkar" diyen Sencar, diğer senaryoda Erdoğan'ın muhtemelen ömrünün sonuna kadar Cumhurbaşkanı kalacağını ve birçok siyasi aktörün siyaset sahnesinden çekileceğini öngördü.

İYİ PARTİ VE DEM PARTİ YORUMU

Sencar ayrıca DEM Parti'nin Mart ayında yapılması planlanan seçimlerde kilit rol oynayacağı değerlendirmesinde bulundu. Sencar, DEM'in etkili adaylarla ciddi bir kampanya yürütmesi durumunda CHP'nin ciddi sayıda belediye kaybetmesine sebep olabileceğini söyledi.

Sencar, “AKP, CHP, MHP ve DEM Parti oylarında dikkate değer bir değişim görünmüyor. İYİ Parti’deyse dikkate değer bir azalma sürpriz olmaz” ifadelerini kullandı.