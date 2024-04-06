Meydanda hamaset, sokakta şiddet

AKP iktidarının İsrail’le olan ticaret anlaşmalarına karşı tepkiler sürerken Taksim’de gerçekleştirilen İsrail protestosunda çok sayıda kişi ters kelepçe ile gözaltına alındı. Polis gözaltına direnen bir eylemciye tokat attı.

Deniz GÜNGÖR

AKP iktidarının İsrail’in Filistin’e yönelik katliamına karşın ticaret ilişkilerini sürdürmesine yönelik tepkiler sürüyor. Dün, İstanbul Taksim’de Filistin İçin Bin Genç Platformu tarafından düzenlenen İsrail protestosunda polis, çok sayıda kişiyi darbederken ters kelepçeyle gözaltına aldı. Yaklaşık 30 kişi gözaltına alınırken polisin, gözaltıya karşı çıkan bir eylemciye ise defalarca tokat attı.

Polis tarafından abluka altına alınan eylemciler tarafından yapılan açıklamada, Saray’ın İsrail ile sürdürdüğü ticari ilişkilere tepki gösterildi. AKP iktidarının Filistin’i aylardır ablukaya alarak katliama yol açtığı belirtilen açıklamada, İsrail ile ekonomik ilişkilerini kesmediği yalnızca basit birkaç kınama açıklaması yaptığı aktarıldı. Filistin’de yaşananlardan İsrail sermayesi ile ilişkisini kesmeyen AKP iktidarının ve Türkiye’deki sermayenin de sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, “İsrail ile ticaretin derhal sonlandırılması ve ikili anlaşmaların feshedilmesi” talep edildi. Polis tarafından ablukaya alınan eylemciler “Katil İsrail, İşbirlikçi AKP”, “Nehirden denize özgür Filistin” ve “İsrail’e kınama yetmez, ticareti kes” sloganları attı. Gözaltıları kayıt altına alan bir yurttaşa kimlik kontrolü yapılırken çektiği görüntülerin silindiği öğrenildi.

Gözaltılara tepki gösteren bir kişi polis tarafından engellenmeden önce şu ifadeleri kullandı: “Siyonizm’e hayır dedik, bütün arkadaşlarımı gözaltına aldılar. Sadece İsrail’le ticareti kes dedik, katliama destek olma dedik. Şu anda İsrail’le demir çeliğin yüzde 65’i Türkiye’den gidiyor. İşbirliğini bırakın.”

İHRACAT REKORU

Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı resmi verilere göre, Türkiye'nin İsrail'e ihracatı mart ayında 437 milyon dolarla son 6 aydır devam eden savaş döneminin zirvesini gördüğünü gösterdi. Martta Türkiye'nin İsrail'e ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 düşse de İsrail, bu ayda Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 15’inci ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı, savaşın sürdüğü Ekim 2023-Mart 2024 döneminde 2 milyar 305 milyon dolar oldu. Ekim 2022-Mart 2023 dönemine göre, Türkiye'nin 6 aylık ihracatı Ekim 2023-Mart 2024 döneminde yüzde 28,2 düşse de savaş koşullarına rağmen yüksek seyrini korudu.

TÜİK verilerine göre, Ekim 2023 ile Şubat 2024 arasındaki beş aylık dönemde Türkiye'nin İsrail'den ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 düşüşle 584 milyon dolar oldu. İsrail, çelik ve çimento ihtiyacının büyük bölümünü Türkiye'den ithal ediyor. İsrail'in petrol ihtiyacının büyük bölümü de Türkiye üzerinden Azerbaycan petrolü ile sağlanıyor.

TONLARCA ÇİMENTO SATIŞI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’le karşı tepki gösteren sözler sarf etse de gerçekler tam tersini kanıtlamaya devam ediyor. Gazeteci Metin Cihan’ın paylaştığı bilgilere göre Türkiye, İsrail’e 2023 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarının yanı sıra 2024 Ocak ve Şubat aylarında toplamda 600 bin tonu aşkın çimento sevkiyatı yapmıştı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesindeki Eti Maden’in İsrail ordusuna hizmet veren Fertilizers & Chemicals Ltd. şirketine toplam 21 tonluk bor madeni gönderdiği ortaya çıkmıştı. Cihan’ın aktardığı bilgilere göre, yükleme 23 Mart’ta Gemlik Limanı’ndan yapılmıştı. Gemi 29 Mart’ta İsrail’in Aşdod limanına daha sonra da 1 Nisan’da Hayfa limanına giderek teslimat yapmıştı.

Cihan, İsrail'de sevkiyat yapan geminin "Halit Yıldırım" isimli gemi olduğunu ve bu geminin nikâh şahitliğini Erdoğan'nın yaptığı Mert Çetinkaya'ya ait Manta Denizcilik şirketine ait olduğunu belirtmişti. Cihan, Çetinkaya ile Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın ortak şirketleri MB Denizcilik'in ise Manta Denizcilik ile aynı adrese kayıtlı olduklarını ortaya çıkarmıştı.