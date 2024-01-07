Meydanlar bizim

Polonya’dan Fransa ve Fas’a kadar pek çok yerde kitleler meydanlarda. Paris’te göç yasası, Krakow’da medya reformu protesto edildi. Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta ise sözleşmeli öğretmenler kadro talebiyle sokağa çıktı.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Dünya genelinde meydanlar yeni yılda da hareketli. Dört bir yanda emekçiler, ezilenler, sömürülenler hakları için ayakta.

İktidarların emek düşmanı, güvenlikçi ve temel hak ve özgürlükleri hedef alan düzenlemelerine karşı yapılan eylemlerde, iktidarlar protesto edildi.

MEDYA REFORMU TEPKİSİ

Polonya'da yeni koalisyon hükümetinin kamu medyası reformlarına karşı protesto gösterisi düzenlendi. Krakow kentinde geçen hafta iktidara gelen Avrupa Birliği yanlısı yeni koalisyon hükümetinin kamu medyası reformlarına karşı yapılan eylemde hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Donald Tusk liderliğinde aralık ayının ortalarında kurulan liberal-muhafazakâr-sos koalisyon hükümeti, milliyetçi-muhafazakar Hak ve Adalet Partisi’nin (PiS) hükümetinin pek çok alanda kurduğu sistemi medyadan başlayarak yeniden yapılandırmanın adımlarını atmaya başlamıştı. Avrupa Birliği yanlısı hükümet, önceki hükümet döneminde atanan kamu yayın kuruluşlarının yöneticilerini görevden almıştı. Polonya Meclisi'nde yıl sonunda yapılan bir oturumda, resmi yayın kuruluşlarının "tarafsızlık, yasal düzen ve adalete" yeniden kavuşturulmasını öngören bir karar tasarısı kabul edilmişti.

ÖĞRETMENLER EYLEMDE

Fas'ta bir süredir grev yapan sözleşmeli öğretmenler, ülke genelinde gösteri düzenledi. Başkent Rabat'ta toplanan öğretmenler, kadro talebiyle gösteri düzenledi. Fas’ta 2017'de kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kuruluşlarında "sözleşmeli personel çalıştırma programı" başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulanmaya konulmuştu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen grup, "Darmanin Yasası" olarak da bilinen göç yasa tasarısına karşı gösteri düzenledi. Sert tartışmalar eşliğinde geçen ay kabul edilen göç yasasına büyük tepkiler var.