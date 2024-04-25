Mezar inşa etmişler

Depremde kum yığınına dönen ve yaklaşık 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi’nde zemin incelemesi bile yapılmadığı ortaya çıktı. Hazırlanan raporlarda, sitenin inşa edildiği bölgede zeminin kusurlu olduğu vurgulandı.

İsmail ARI

Maraş merkezli depremlerde saniyeler içinde yıkılan ve bin 400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi’ne ilişkin TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası rapor hazırladı. Rapor skandallar zincirini açığa çıkardı.

Hem savcılığın hem de Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda Ebrar Sitesi K blokun mimari, statik projeleri ile statik hesap raporu ile zemin etüt raporunun bulunamadığı ve “yapı ruhsatında müteahhidi hanesi ise boş bırakıldığı” ifade edildi.

Jeoloji Mühendisleri Odası ise 55 yılı aşkın bir süredir "Zemin ve temel etüt araştırmalarının" yapılmasının zorunluğunu olduğunu ancak Ebrar Sitesi’nin inşaatında zemin etüdünün yapılmadığını belirtti.

Hazırlanan raporda, “Yapılması zorunlu olan zemin araştırmaların yapılıp yapılmadığı incelenmeli, tespit edilen proje müellifleri, fenni mesul, müteahhit ve ruhsat veren kurum yetkilileri hakkında soruşturma yapılması gerektiği düşünülmektedir. Zemin etüdü olmayan bir parsele yapı ruhsatı verilmesi yasal değildir” denildi. Sitenin dere yatağına inşa edildiğine de vurgu yapılan raporda, sıvılaşma analizi yapılmadığının altı çizildi.

İZİNSİZ TADİLAT

Ebrar Sitesi’nden sağ kurtulmayı başaranlar ise binanın “kum yığınına” dönüştüğünü açıkladı. Sitede kalitesiz malzeme kullanıldığını belirten depremzedelere BirGün’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ebrar Sitesi K Bloku’nda sığınaklar iş yerlerine çevrilerek asma kat dahi çıkılan büyük tadilatlar yapıldı. Yapılan tadilatlar apartman sahiplerinin izni ve haberi olmadan yapıldı. Taşıyıcı sisteme zarar verebilecek bu denli büyük tadilatın detaylarına bilirkişi raporunda hiç değinilmedi. Tadilat projesini yapan mimar ilk duruşmaya dahi çıkarılmadan suçu olmadığına savcılık tarafından karar verilerek soruşturmadan çıkarılmıştır. Bilirkişi raporunda zeminin sorunsuz olduğuna dair bilime uygun olmayan tespit doğruluğu yansıtmamaktadır. Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alan, 6 Şubat 2023’ten sonra bakanlığın ve belediyenin yapmış olduğu mikrobölgeleme çalışmasında zemini kusurlu alan olarak tespit edildi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından Ebrar Sitesi bölgesinin zeminin kusurlu olduğuna dair yönetim kurulu tarafından resmi yazı verilmiştir.”